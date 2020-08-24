ضبط 71 ألف ريال سعودي و25 ألف يورو قبل تهريبها لخارج مصر

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب مبالغ مالية مع راكبين، الأول مسافر لتركيا والثاني لفرنسا، واتخذت الإجراءات القانونية معهما.

وفي أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة النيل المتجهة لمطار صبيحة بتركيا، اشتبه أمين الشرطة في وجود جسم غريب داخل حقائب راكب مصري الجنسية، وبفتحه تم العثور على 71 ألف ريال سعودي، أخفاها الراكب داخل ورق حفظ الطعام، وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة لباريس، اشتبه أمين الشرطة في وجود ظرف بحقائب راكب مصري الجنسية، وبفتحه جرى العثور على 25 ألف يورو.

وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين وإحالتهما للنيابة للتحقيق.