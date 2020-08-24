كرم جبر: المتقدمون للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي شباب متميز

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، متميزون وشباب من أصحاب قدرات عالية في تخصصاتهم.

وأضاف جبر، لـ"الوطن"، أنّ اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي ستتم بكل شفافية، وفق قواعد تحقق العدالة التامة بين الجميع وفقا لمدى قدراته ومؤهلاته التي يتطلبها المنصب.

وأشاد جبر بتجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تعمل وفق خطة منسقة، وتهدف لمنح الشباب الفرصة وتمكينهم من المواقع القيادية في الدولة.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث على التوالي، مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار، وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية، الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاما، ويتمتع بحسن السير والسلوك، وحاصلا على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الإميديست بدرجة 450 على الأقل، أو شهادة أيلتس من المركز الثقافي البريطاني بدرجة 4.5 على الأقل.

ويجب أن يكون المتقدم أحد العاملين في الدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.