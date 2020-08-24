إيران: طهران وموسكو وضعتا برنامجا دقيقا لتعزيز العلاقات الدفاعية

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن طهران وموسكو وضعتا برنامجا دقيقا لتعزيز العلاقات الدفاعية، بعد رفع حظر التسلح المفروض على بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح حاتمي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أنه تم إجراء مباحثات مهمة مع الجانب الروسي في مجالات التعاون الإقليمي والدولي والعلاقات العسكرية.

وأكد الوزير الإيراني اطلاعه على أهم المنجزات العسكرية الروسية خلال زيارته إلى موسكو، أثناء المنتدى العسكري-التقني الدولي "الجيش - 2020" المنعقد في روسيا، وبحث في موسكو استعدادات إيران وتهيئة الأجواء للتعاون العسكري بعد رفع حظر التسلح عن طهران في أكتوبر المقبل.

وحضر افتتاح منتدى "الجيش-2020" وألعاب الجيش الدولية عدد قياسي من ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية.

وشهد افتتاح المنتدى العسكري والتقني الدولي منتدى "الجيش-2020" والألعاب العسكرية الدولية، أمس الأحد، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 750 صحفيا، يمثل 120 منهم ضيوفا من دول أجنبية، من بينها الصين واليابان وأذربيجان وبيلاروس وأرمينيا وفيتنام وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولبنان وكوبا وألمانيا وفرنسا وتركيا وغيرها.

وسيستمر المنتدى العسكري والتقني الدولي "الجيش-2020" "ARMY-2020" خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات ، وميدان ألابينو للتدريب بالمنطقة العسكرية الغربية ومطار كوبينكا.

وسيقام جزء من العروض التوضيحية في ميدان أشولوك التدريبي في مقاطعة أستراخان، وسيتم بث جميع هذه الفعاليات مباشرة في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض.

وتتضمن الدورة الحالية للمنتدى، إقامة معرض الآليات المختلفة وبرنامج أعمال ومعارض علمية، بالإضافة إلى فعاليات بروتوكولية وثقافية.

وتمتاز الدورة الحالية لمنتدى "الجيش-2020" عن سابقتها بأنها تقام بالتزامن مع دورة الألعاب العسكرية السادسة.

وتتضمن الأهداف الأساسية للمنتدى تحفيز وتطوير ابتكارات المجمع الصناعي العسكري في روسيا، والأنشطة الواعدة لخبراء المنظمات العلمية المتخصصة وكذلك تعزيز التعاون مع مؤسسات وشركات قطاع الصناعات.

وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق العروض الديناميكية في ميدان ألابينو بالمنطقة العسكرية الغربية ضمن فعاليات منتدى "الجيش-2020".

وستعرض، اليوم، أسلحة ومعدات عسكرية خاصة، التي دخلت الخدمة الفعلية في الجيش الروسي، وكذلك نماذج الأسلحة والمعدات المستقبلية وصنوف القوات المسلحة.

كما ستعرض مجموعتان: مجموعة أرضية - بياتلون الدبابات. ومجموعة مائية - بحيرة كومسمولسكي. ويتضمن برنامج المنتدى العروض التالية التي تبدأ جميعها في الساعة 15 يوميا.