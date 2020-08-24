موسكو: قرار طرد دبلوماسي روسي من النمسا يضر بالعلاقات البناءة

قالت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم، نقلا عن السفارة الروسية في النمسا تأكيدها أن رد فعل موسكو المماثل تماما على طرد دبلوماسي روسي من النمسا، لن يتأخر طويلا.

وأوضحت السفارة الروسية: "نحن غاضبون من القرار الذي لا أساس له للسلطات النمساوية، والذي يضر بالعلاقات الروسية النمساوية البناءة. ونحن على يقين من أن رد فعل موسكو المعاكس لن يتأخر"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت صحيفة "كرون" النمساوية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن دبلوماسيا روسيا يجب أن يغادر النمسا بحلول الأول من سبتمبر المقبل، بالعلاقة مع قضية تجسس، مشيرة إلى أن النمسا أعلنت لأول مرة دبلواسيا روسيا، شخصا غير مرغوب فيه.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الحديث يدور حول "فضيحة تجسس تعتبرها السلطات النمساوية، خطيرة بشكل خاص".