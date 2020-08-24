داود أوغلو: التضخم يأكل جيب الأمة مثل الوحش

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، قرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، إنشاء هيئة أمنية جديدة تحت مسمى "مديرية القوات التعزيزية" بمدينة إسطنبول، قائلًا: "لماذا نحتاج لإنشاء وحدة في المديرية العامة للأمن، منفصلة عن سيطرة الحاكم، على اتصال مباشر بالرئيس"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف أوغلو خلال اجتماعه مع رؤساء المقاطعات لحزبه: "من سيشرف على سلطة لا تخضع لسيطرة الحكام، ومن سيرد على الممارسات الخاطئة لتلك السلطة. بالطبع، ستتخذ الدولة جميع أنواع الإجراءات من أجل أمن الدولة وسلام الأمة، لكن لا يمكن إفساد بنية الدولة"، موضحًا: "في الإطار الدستوري، عندما تطرح هياكل ذات تسلسل هرمي غير واضح بصرف النظر عن الصلاحيات القانونية الممنوحة للاتحاد العام للأمن، فإنك ستهز ثقة الأمة في النظام القائم. تركيا دولة قانون ديمقراطية. لا ينبغي إفساد بنية حكم القانون الديمقراطي".

وأوضح أوغلو: "من في السلطة لا يعرفون التاريخ السياسي التركي. كل ما يعرفونه هو آخر 10 - 15 عامًا. إذا احتاج بلد ما إلى حركة سياسية جديدة، فإن كل خطوة سيتم اتخاذها لمنع هذا الحزب ستجلعه يكبر أكثر. وأردوغان يفضل سياسة تقوم على أطماع الدائرة الضيقة".

وانتقد أوغلو، المحسوبية المنتشرة في الدولة مؤخرًا، قائلًا: "نحن نتحدث عن وزير الخزانة والمالية (بيرات البيرق)، نتحدث عن نظام الحكومة الرئاسي، يحاولون الحفاظ على سعر الدولار عند 7 ليرات، وكنا تركناه سابقًا عند معدل 2.80، ويتعاملون مع ذلك كأنه النجاح. التضخم يأكل جيب الأمة مثل الوحش، ثم يخرج هذا الوزير ويقول ماذا لدينا بالدولار. لديك تجارة بالدولار، سيدي الوزير الدين العام كله بالدولار".