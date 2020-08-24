محمد علي خير عن طالب التنمر بكفر الشيخ: "مخادع وكاذب"

شن الإعلامي محمد علي خير هجومًا حادًا على الطالب أحمد عمر، الذي تعرض للتنمر في أثناء إجرائه للاختبارات للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، واصفًا إياه بـ"المخادع والكاذب".

وكتب "علي خير" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طالب التنمر بكفر الشيخ.. مخادع وكاذب.. لا تصدقوه.. تعاطفت مع رواية طالب التنمر بكفر الشيخ كأب، وقلت ينبغي علينا مساعدة الطالب في محنته.. ليلتها تواصلت مع الأستاذ الدكتور رئيس جامعة كفر الشيخ على الهواء في برنامج المصري أفندي الجمعة الماضي، وكان معي الطالب أيضًا علي التليفون، وأعلن رئيس الجامعة المحترم ما يلي أولًا.. سيستقبل الطالب في مكتبه العاشرة صباح اليوم التالي.. ثانيًا.. سيبحث ويحقق في الأمر بنفسه وبحضور الطالب نفسه وإذا ثبت أن للطالب حقًا فسيحصل عليه".

وتابع: "ثالثًا.. إذا لم تنطبق شروط الالتحاق بكلية التربية الرياضية على الطالب.. فسوف يلحقه رئيس الجامعة بأي كلية أخرى من كليات الجامعة.. المفاجأة إن سعادة الأستاذ الطالب لم يذهب لرئيس الجامعة في الموعد المتفق عليه بحجة إن راحت عليه نومة.. يمكننا وصف ما فعله الطالب بأنها قلة أدب واستنفار تعاطف مجتمع وبعدين يخرج لسانه للجميع ويقول ضحكت عليكم".

وأضاف: "ملحوظة.. سبب رفض الطالب بكلية التربية الرياضية لم يكن كما ادعي كذبًا بسبب الشفة الأرنبية، بل بسبب عيب خلقي واضح في ذراعه اليسرى.. فيس بوك خدعنا.. لا تصدقوا كل ما يُكتب عليه".

وكان عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، قد كشف عن افتقاد الطالب أحمد عمر، الطالب الذي تعرض للتنمر في جامعة كفر الشيخ أثناء إقدامه على اختبار قدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية، أحد شروط القبول، موضحًا أن اليوم كان آخر موعد لاختبارات القدرات وفقا لمواعيد تنسيق الجامعات.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه انتظر الطالب الذي تعرض للتنمر في مكتبه صباح اليوم السبت، كما طلب منه لكنه لم يأت بالفعل نظرا لظروف خاصة كما قال الطالب نفسه، موضحًا أنه شرف أن يكون الطالب أحمد عمر حلمه أن ينضم إلى كلية التربية الرياضية.

وأكد عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، أن الكلية مُحكمة بمعايير اختيار الطالب ويتم تشكيل لجان لتنفيذ هذه المعايير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، ولجنة القوام داخل اختبارات كلية التربية الرياضية تقوم بالكشف على الطلاب لفحص جميع أجزاء قوام جسم الطالب حتى لا يكون هناك انحرافات في جسمه.

وأوضح أن ما يعيق انضمام الطالب أحمد عمر إلى الكلية هو أن لديه مشكلة في الفكين العلوي والسفلي فضلا عن الشفة الأرنبية، وهذه الإعاقة تؤثر على اللياقة التنفسية لدى الطالب وتؤدي إلى خطورة عليه.