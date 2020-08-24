مزارعون في الدقهلية يستغيثون من ذئب بأراضيهم.. وأحدهم: "طاردني حتى قطع أنفاسي"

استغاث أهالي قرية " السلام" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، من وجود ذئب في أراضي القرية هاجم عدد منهم حال وجودهم في أراضيهم، وحذروا من أن يذهب أي مزارع إلى أرضه منفردا خشية أن يتعرض لهجوم الذئب.

"ظننته كلب لكن وجدته يكشر عن أنيابه ويقف على رجليه ويهاجمني" هكذا يحكي السيد سلامة، أحد المزارعين من عزبة دويك التابعة لقرية السلام، وقال" كنت أروي أرض الأرز في وقت الظهر، و لما رأيته يقترب قلت إنه كلب، ومشيت في الأرض وأنا أتحدث في التليفون، وفجأة وجدته يهاجمني بشراسة".

وأضاف سلامة لـ "الوطن"، "وقع التليفون من يدي من المفاجأة، وكان بيدي "شرشرة" دافعت بها عن نفسي، وصرخ في وجهي فعرفت أنه ذئب، ورجعت للخلف حتى وصلت إلى الفأس، وهو يطاردني، واستمر هذا الأمر حوالي نصف ساعة، حتى قطع نفسي وتمكنت من ضربه بالفأس فهرب".

وقال "ربنا نجاني من الموت، ولم نرى أي ذئب في المنطقة منذ فترة كبيرة، وكانت تظهر في منطقة مهجورة بعيدة عن العزبة منذ سنوات لكنه بدأ في الظهور من جديد".

وقال السيد السعيد عبد العال، أحد المزارعين، 57 سنة، رأيت الذئب عندما كنت أنا وزوجتي في الأرض نروي الأرز، وفي منطقة "حوض الإنشة" ولكن عندما وجدنا أكثر من ذئب هربوا إلى داخل إلي أرض الأرز، ويبدو وجود أكثر من ذئب في المكان.

وأضاف أن الأهالي أصبحوا خائفين من الذهاب إلى الأرض الزراعية بمفردهم ويذهبون إليها في مجموعات حتى لا يتعرضون لهجوم الذئب.

وأكد محمد سالم، من أهالي قرية السلام، أننا نسمع صوت الذئب ونحن في القرية، وأكثر من مرة، ونخشي أن يهجم على القرية في أي وقت.

وأكد مصدر مسئول بالطب البيطري، أنه لم ترد إلينا أي شكوي من الأهالي بوجود ذئب في المنطقة، وسيتم إرسال المختصين إلى هناك للتأكد من الأمر من عدمه.