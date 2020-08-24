إجلاء نحو 240 ألف شخص من كاليفورنيا بسبب الحرائق

أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأحد، نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا، في وقت تلقت سلطات الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة.

وتوقع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "مزيدًا من البرق يستمرّ حتّى الثلاثاء"، قائلًا إن "على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء".

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية: "إنّه في ظلّ الجفاف الشديد بإمكان العواصف الرعدية إشعال المزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع".

وقال المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"إنّه تمّ أمس الأحد إجلاء ما يقرب من 240 ألف شخص".