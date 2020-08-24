الزراعة تصدر توصيات جديدة لمكافحة ذبابة الفاكهة

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على إصدار توصية مؤقتة لمدة عام للمبيدات التي تحتوي على المادة الفعالة: Spinosad أو مبيدات البيروثرويد الحديثة ذات فترة PHI منخفضة تنتهي في 2-9-2020 لمكافحة ذباب الفاكهة استناداً إلى المادة رقم 23 من القرار الوزاري 974 لسنة 2017.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات ان التوصية تتناسب وتتوائم مع التوجهات والمتطلبات الدولية واحتياجات التصدير للأسواق العالمية وسلامة المستهلكين في السوق المحلي، وتعتبر نقلة نوعية كبيرة من الانتقال إلى استخدام المبيدات من الجيل الحديث للمبيدات البيرثرويدية أو ذات الأصول الطبيعية والحيوية والتي تترواح فترة ما قبل الحصاد لها "فترة الأمان" من 1-3 أيام فقط عوضاً عن المبيدات التي تصل فيها تلك الفترة إلى 15 يوم.

أضاف أنه تم تجريب تلك المبيدات ميدانياً في مختلف محافظات مصر من خلال مشاريع التقييم التي يشرف عليها رؤساء بحوث من المعاهد البحثية المختصة وأساتذة من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار الأمين العام المساعد للجنة، إنه تم إعداد برامج إرشاد وتوعية ميدانية ونشرات وبوسترات إرشاد للممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن إنتاج محاصيل فاكهة وفيرة وخالية من متبقيات المبيدات ولرفع الوعي العام لدى مزارعي كافة محاصيل الفاكهة، فضلاً عن التواصل مع المزارعين والمهندسين الزراعيين المعنيين بمكافحة الآفات والبساتين والإرشاد الزراعي عن طريق التعليم عن بعد (Online Training) اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات في التواصل بين المدرب والمتدربين بهدف كسر الحدود الجغرافية والمكانية والزمنية التي تعيق عمليات التدريب.

أضاف أنه يتم متابعة مستويات الإصابة بذباب الفاكهة في جميع زراعات عوائلها في كافة المحافظات للتدخل الفوري عند الوصول إلى الحد الحرج للإصابة باستخدام المصائد الجاذبة والمبيدات الموصى بها.