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محمود مسلم

السلطات التركية تصدر قرارا باعتقال 42 بتهمة الانتماء لـ"كولن"

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(وكالات)
04:47 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
عناصر من الشرطة التركية

عناصر من الشرطة التركية

أصدرت السلطات التركية، قرارًا باعتقال 42 مشتبهًا بهم، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات ضد جماعة الداعية فتح الله كولن، وصدر القرار ضد من فصلوا من عملهم بموجب مرسوم قانون أثناء دراستهم في الأكاديمية العسكرية التي تم إغلاقها.

وذكرت صحيفة "أوضا تي في" التركية: في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة، تم الشروع في دراسة حول أولئك الذين تم فصلهم بموجب مرسوم قانون أثناء دراستهم في الأكاديمية العسكرية، وتم اعتبارهم منتسبين إلى منظمة كولن ومنخرطين في أنشطة خلال فترة تدريبهم.

وفي نهاية التحقيقات والبحث، صدر أمر اعتقال لـ42 مشتبهًا، تم تقييمهم على أنهم يتواصلون على خطوط الهاتف الثابت أو الهواتف العمومية في نطاق المنظمة، وبدأت عمليات الاعتقال، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

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