محمد محيي يطرح أغنيته الجديدة "القضية" مساء اليوم: جاهزين؟

يطرح الفنان محمد محيي، مساء اليوم الإثنين، أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "القضية".

وكتب "محيي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: جاهزين؟ قضية"، مصحوبة بهشتاج "بتاع زمان"، وهو اسم الألبوم الجديد.

أغنية "قضية"، كلمات الشاعر الراحل رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع موسيقي فهد، وتمّ تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.

"قضية" هي رابع أغنية يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد بعد أغنيات "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، و"قلت أخونه" من كلمات الشاعر نور الدين حمدي ومن ألحان كريم حمدي، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.

وتجاوزت أغنية المطرب محمد محيي الجديدة "قولت أخونه"، مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلًا كبيرًا، وتوزيع فهد.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبدالواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

ويضم الألبوم عددًا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.