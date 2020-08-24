ناير ناجي يجمع 82 فنانا بأغنية سجلت بالهواتف المحمولة عن ما بعد كورونا

"اليوم هيجي بالتأكيد".. هو اسم الفيديو كليب، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك به العشرات من فناني كورال القاهرة الاحتفالي، وتخطى الـ100 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحه، والذي يتحدث عن اليوم الذي سيلي انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقال المايسترو ناير ناجي، إن العمل يعتبر آخر إنتاج لكورال القاهرة الاحتفالي، الذي أسسته سنة 2000 للهواة من محبي الموسيقى الكلاسيكية، وفكرة العمل موجودة منذ فترة، ونتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوقف الأنشطة الثقافية والفنية.

لكن أرجأنا التنفيذ لحين وجود فكرة مختلفة ومتميزة، حتى جائتني الفكرة بعمل جماعي، يتحدث عن هذا اليوم، الذي سيلي انتهاء الأزمة، لنعود جميعا لحياتنا الطبيعية، كما يوجه الكليب رسالة ضرورة استغلال الوقت الذي نقضيه في المنزل في شيء مفيد.

https://www.facebook.com/cairocelebrationchoir/videos/247126042994506/?sfnsn=scwspmo&extid=0pbqWC1X1zfp27bA&d=n&vh=e

وأضاف ناجي، ردود الأفعال أسعدتني للغاية، خاصة أن الكل أجمع أن أجمل ما في العمل، جرعة السعادة والأمل في الغد، وهو نجاح من أصل 120 من أعضاء الكورال والموسيقى، والكلمات من تأليفي، وهي في الأصل كانت وضعت موسيقاها في 2009.

وكانت أغنية لمهرجان في الجزائر، حين كانت عاصمة للثقافة الأفريقية، واسمها "أرض الأجداد"، ولم تنتشر في مصر بالشكل الكافي، ووجدت أن موسيقاها هي الأنسب، نظرا لأنها موسيقى مبهجة، ووضع ستيفن سايمون، وهو القائد المساعد لأوركسترا التوزيع، والبطل الحقيقي هو مهندس الصوت المهندس مجدي ثابت، الذي نجح في توليف تراك 152 صوت، تم تسجيلهم بالهواتف المحمولة في أماكن متعددة.

كما نجح في توجيه المشاركين للغناء خارج الاستديو بالهواتف، حيث يشترط وضع الهواتف بزوايا معينة، حتى نحصل على أفضل وانقى صوت.

وأضاف: قابلنا العديد من التحديات التكنولوجية من صوت وصورة، للخروج بالعمل بهذا الشكل، وكانت هناك تحديات تكنولوجية كثيرة للخروج بالعمل بهذا الشكل، وقف خلفها أبطال من المخرج لمهندس الضوء والمونتاج، لذا أتوجه لهم بخالص شكري، وأتمنى أن يكون العمل القادم من المسرح، بعد انتهاء الأزمة.