عبدالعال يرحب بنقل قطارات الصعيد خارج رمسيس: تخفيف زحام وليس تمييزا

تحدث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أزمة قطارات الصعيد، وتحديد محطة بديلة في بشتيل بدلاً من محطة رمسيس، قائلاً إنَّ فرنسا كان بها 8 محطات قطارات محطات رئيسية للتوجه للجنوب والشمال وغيرها للشرق أو الغرب والامر ليس بكثرة عدد المحطات، ولكن لخدمة المواطنين.

ورحب "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، بفكرة وجود محطة بديلة عن رمسيس، مؤكّدًا أنَّ الهدف من ذلك تخفيف الزحام بالقاهرة وليس التميز، متابعًا: "لا يجوز ان تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة، لا داع لأخذ الموضوع بحساسية ولابد الخروج من رقعة القاهرة الضيقة لأنها تكدست، فالهدف هو فك الزحام داخل القاهرة وما يحدث الآن ليس تمييزًا وإنما هو نوع من التنظيم".

ومن جهته، أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده لتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل، التي أعلن فيها أنَّه سيتمّ نقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة من خلال ما يتمّ حاليًا بإنشاء المحطة ببشتيل لتخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس.

وقال "زين الدين"، في بيان رسمي، اليوم: "أؤيد هذا الاتجاه شريطة توفير وزارة النقل لأتوبيسات تابعة للوزارة تتولى نقل ركاب قطارات الصعيد لجميع أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة، وبأسعار مخفضة على تعمل هذه الأتوبيسات على مدار الـ24 ساعة يوميًا.

وقال عضو مجلس النواب، إنَّ محطة مصر برمسيس أصبحت مزدحمة بالمواطنين على مدار الـ24 ساعة يوميًا، مبينًا أنَّه كان من الضروري علاج هذه الأزمة، مطالبًا من الفريق كامل الوزير وزير النقل أن تتولى هيئة السكك الحديدية تشغيل هذه الأتوبيسات، وأن يكلف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه وقيادات الهيئة بالإعداد والدراسة الجيدة لهذا الملف، وبما يكفل نجاحه للتخفيف على أبناء محافظات ومدن وقرى مصر خاصة من البسطاء وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وطالب النائب محمد الغول عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ، خلال الجلسة وزير النقل بإعادة النظر فى قرار انتهاء قطارات خط الصعيد عند مدينة بشتيل بالجيزة بدلا من محطة مصر بميدان رمسيس .