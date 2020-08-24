صور.. نجاة المخرج رؤوف السيد من حادث مروع على طريق وادي النطرون

تعرض المخرج رؤوف السيد لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون وهو في اتجاهه إلى الساحل الشمالي، وذلك بعد اصطدامه بسيارة نقل متوقفة بالخطأ في الاتجاه المعاكس، في ظل عدم وجود إضاءة، حيث يتحول الطريق إلى كتلة سوداء ليلًا.

وأصيب رؤوف ببعض الكسور والكدمات في الجسم، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود السيارة النقل في الاتجاه المعاكس.

وكانت آخر أعمال المخرج والمنتج رؤوف السيد، برنامج «براءة اختراع خورشيد» والذي عُرض على منصة «Watch it»، كما كان المنتج المنفذ لعدد من البرامج الفنية منها، «On screen»، و«It’s showtime».