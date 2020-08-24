تريلر فيلم باتمان الجديد يقارب الـ14 مليون مشاهدة في يومين

حقق التريللر الأول لفيلم The Batman، للمخرج Matt Reeves، مشاهدات وصلت إلى 13 مليونا و499 ألف على موقع "يوتيوب"، بعد طرحه بـ48 ساعة.

وأوضح مخرج الفيلم "ريفرز"، إن أحداث الفيلم تدور في "العام الثاني" بمسيرة باتمان المهنية، حيث إنه لا يزال في بدايته، ولم يتطرق إلى منطقة مهاجمته من الأبطال الخارقين.

وأضاف أنه يظهر خلال البرومو، محاولة استكشاف "باتمان" الفساد من خلال الأحداث، كما يبدأ باتمان في الكشف عن قصة أكبر من الفساد داخل المدينة، وكيف يمكن أن يرتبط مرة أخرى بعائلة أخرى؟

يذكر أنه كانت شهدت صناعة السينما حول العالم، خسائر كبيرة، في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات.

وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفا على سلامة صناعها، ويأمل الكثيرون في أن يعيد فيلم "The Batman" الجمهور إلى دور العرض مرة أخرى، والتي كان تم إغلاقها في بلاد مختلفة، منذ منتصف مارس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.