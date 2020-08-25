أشرف دوس: مقابلتي للرئيس في أمريكا شجعتني على الاستثمار في مصر

قال المهندس أشرف دوس رئيس مشروع المنطقة اللوجيستية الداون تاون بالدلتا، محافظة الغربية، إن فكرة الاستثمار في مصر جاءت له بعد مقابلة الرئيس السيسي في أمريكا، وأن ذلك من صميم واجبه مساندة أبناء وطنه في هذه المرحلة التي واجه فيها العالم بأكمله تحديًا كبيرًا أثر على الاقتصاد الدولي.

وأكد دوس، في حوار لـ"الوطن"، أن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، يُعد فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والأجانب، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة لمختلف المستثمرين.

وأضاف دوس أن السفيرة نبيلة مكرم هي ما تبنت فكرة المستثمرين المصريين بالخارج من خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، حتى أصبح مشروع المنطقة اللوجيستية بالدلتا نموذجا يحتذى به خلال هذه الفترة ويحفز مختلف المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم مصر.

وأوضح دوس أنهم انتهوا من حوالي 60% من المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.