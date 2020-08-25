رؤساء أحياء سقطوا في بئر "الرشوة": آخرهم "مصر القديمة وباب الشعرية"

لليوم الثاني على التوالي، تعلن هيئة الرقابة الإدارية توجيها ضربات لبؤر الفساد الحكومية، بالإعلان مساء الإثنين عن مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء، حال تقاضيهما مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وواقعة مساء الأحد بالقبض على رئيس حى مصر القديمة، لحصوله على رشوة قدرها 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة، لينضم الثنائي لقائمة المسئولين الحكوميين المقبوض عليهم من قبل رجال الرقابة الإدارية في وقائع فساد، تقدمها " الوطن" في السطور التالية :

** يناير 2019 : القبض على رئيس حى مصر القديمة، لحصوله على رشوة من "مقاولة" تعمل في الحي، مقابل تخليص مستحقاتها المالية.

** أغسطس 2018 : القبض على رئيس حى الهرم بتهمة تقاضى رشوة من أحد أصحاب العقارات مقابل السماح لهم ببناء أدوار مخالفة بمنطقة حدائق الأهرام.

** يونيو 2018 ، ضبط رئيس حى الدقى، بتهمة تقاضي رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه، مقابل عدم إزالة عقار نتيجة وجود مخالفات فيه.

** نوفمبر 2017: القبض على رئيس حي الموسكي في أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مكتبه من أحد تجار الملابس، للحصول على ترخيص بالمخالفة للقانون لفتح محل.

** فبراير 2015: القبض على رئيس حى دار السلام لحصوله على رشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.