تطور جديد في الحالة الصحية لليوتيوبر مي عبد الرحمن: "قدامها كورس علاج"

أعلن الحساب الرسمي لليوتيوبر مي عبد الرحمن، عن تحسن حالتها الصحية لكنها ستمكث شهر أو أكثر لحين إذابة الجلطات على الرئة.

وكتب الحساب: "لكل الناس اللي بتسأل بشكل يومي عن مي⁦.. الحمدلله الحالة اتحسنت وبقت أحسن كتير بس لسه قدامها كورس علاج لمده شهر أو على حسب ما الجلطات تذوب وهي ممنوعة من المجهود بس اتطمنوا أول ما تقدر هتطلع تطمنكوا بنفسها⁦⁩.. أدمن"

وأعلن الحساب الرسمي لليوتيوبر مي عبد الرحمن في منتصف أغسطس إصابتها بجلطة في الرئة.

وأعلن الحساب عن إصابة مي بجلطة على الرئة، قائلًا: "ناس كتير بتسأل عن حالة مي.. ادعولها ربنا يشفيها ويعدي الابتلاء ده على خير، الأشعة الجديدة بينت إنها عندها "جلطات على الرئة" وده اللي مسبب لها ضيق تنفس وحالتها الصحية مش مستقرة نهائي.. كثفوا الدعاء ليها.. أدمن".

واشتهرت مي عبدالرحمن بأنها تقدم فيديوهات كوميدية بمشاركة اليوتيوبر شمبر.