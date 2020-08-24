ردا على المفبركين.. ننشر مانشيت "الوطن" الأصلي بعد مباراة القمة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة من مانشيت جريدة "الوطن" الخاص بمباراة القمة 120 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وذلك في العدد رقم 3038، بتاريخ يوم الأحد 23 أغسطس 2020، الموافق 4 محرم عام 1442هـ.

ونشرت "الوطن" مانشيت بعنوان "الزمالك فسح الأهلي"، وذلك عقب هزيمة الفارس الأبيض للشياطين الحمر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يحرفه بعض المفبركين على "السوشيال ميديا"، بوضع نقاط على أحرف في غير أماكنها، لتغيير معنى الجملة لمرادف آخر غير أخلاقي لا تقبل الجريدة أن يعرض إطلاقا على قرائها.

وترد "الوطن"، على المفبركين بأن المانشيت لم يكن للتقليل من قيمة الأهلي أو إزعاج جماهيره العريقة، بل كان محاولة لوصف سير المباراة التي سيطر فيها فريق الزمالك وفاز بنتيجة كبيرة على غريمه التقليدي في ديربي القاهرة، خلال مباراة اتسمت بالروح الرياضية والفنيات العالية.

وتؤكد "الوطن" حرصها الدائم على التزام الحيادية، وعدم التعصب لأي من قطبي الكرة المصرية والتمسك بمبادئ المهنة، بالوقوف على مسافة واحدة بين الناديين، فضلًا عن أنها غير مسؤولة عما يجري تداوله من صور مفبركة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للنادي الأهلي وجماهيره، متمنية رفعة الكرة المصرية .