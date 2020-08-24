1980 اجتماعا للجان البرلمانية و29 زيارة ميدانية.. حصاد العمل التشريعي

رصد التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب والخاص بحصاد دور الانعقاد الخامس، نظر المجلس لـ 32 طلب رفع حصانة، و9 حالات خلو مقعد نتيجة الوفاة أو الاستقالة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس تميز في الدور التشريعي بنشاط مكثف، وعقد اللجان البرلمانية 1980 اجتماعا، استغرقت 2903 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 1702 تقريرا، نظر منها المجلس 1468 تقريرًا.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية، فقد بلغ عددها 29 زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.