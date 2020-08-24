5594 طلب إحاطة و156 بيان عاجل خلال الدور الخامس للبرلمان

بلغ عدد طلبات الإحاطة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وفق الحصاد الذي أعلنه المجلس منذ قليل 4064، جرى الرد على جزء منها شفاهه بالجلسة العامة والباقي كتابيا.

وتدارست اللجان النوعية، 1530 طلب إحاطة آخر باللجان بإجمالي 5594 طلب إحاطة، وبلغ عدد البيانات العاجلة في شتى المجالات 156 بياناً عاجلا، كما جرى توجيه نحو 646 سؤال، أجابت الحكومة على بعضهم كتابيا بالجلسة العامة بإجمالي 802 بيان عاجل.

وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس خلال هذا الدور92 طلبًا، كما نظر المجلس 743 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات.