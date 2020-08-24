عبد العال يوجه الشكر للوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية على جهدهم

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال انتهاء دور الانعقاد الحالي إنه في ختام هذا التقرير، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، وكيلى المجلس لدورهما المقدر والمنتج في الاضطلاع بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معى في مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات والإشراف على اللجان النوعية.

ووجه الشكر لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، الذين أدوا واجبهم الوطني، فكانوا خير عون، وأثرت آراؤهم اللجنة العامة وقاعة المجلس.