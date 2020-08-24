عبدالعال: أحبطنا كل الرهانات على سقوط هذا البرلمان

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته، في ختام دور الانعقاد الخامس للمجلس، أن المجلس اختلف منذ يناير 2016 حتى الآن، وصار أقوى وأكثر نضوجا مع ائتلاف دعم مصر، ودوره.

وقال عبد العال: "وصلنا لبر الأمان وأسقطنا كل الرهانات أن المجلس لن ينجح وأنه لن يكمل مدته وأنه سيصطدم بالحكومة، وسقطت مع المراهنات أياد خفية من الخارج كانت تسعى لإسقاط هذا المجلس".

واختتم مجلس النواب دور انعقاده الخامس اليوم، بعد جلسة استمرت حتى العاشرة مساء، تم الموافقة خلالها على عدد من القوانين، إضافة إلى تقرير بحصر إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الخامس.