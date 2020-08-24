"حماية المستهلك" للمواطنين: "حاسبوا من أي حاجة سعرها قليل"

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العنصر البشري هو أساس نجاح المنظومة، مضيفًا: "نرسل معظمهم إلى دول العالم كله للحصول على دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع المستهلكين".

وحذر سمير خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، من الجهات اليومية، مشددًا على أنها لا تحصل على تراخيص من الدولة ومن ثم يجب على المواطنين الحذر منها: "تجنبوا السعر المنخفض أوي أو الحاجة البراقة أوي لأنها بتبقى وهمية".

وتابع، أن عملية حماية المستهلك هي عملية تفاعلية بين المواطن والجهاز، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا تعرضوا لأي مشكلة: "نحل أكثر من 85% من الشكاوى التي تردنا بطريقة ترضي الناس، ومن ثم فإن المواطن يجب أن يتواصل معنا لكي يحصل على حقه".