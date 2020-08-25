وزير الإنتاج الحربي يؤكد لسفير العراق استعداد مصر للمساهمة في إعادة إعمار بغداد

استقبل محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفيرأحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأنَّه تمّ تأكّيد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين خلال اللقاء، والتي تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مجالات التصنيع الحربي والمدني.

وأعرب "مرسي"، خلال اللقاء، عن أهمية توطيد الشراكة الإستراتيجية التي تحقق منفعة لكلا الجانبين، مؤكّداً أنَّ وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتي تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين.

ومن جهته، هنأ أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، "مرسي" لتوليه المنصب معربًا عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربي للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية، مؤكّداً أنَّ مصر بإمكانياتها ستكون عاملًا رئيسيًا ومهمًا في المساهمة بإعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني.

وأعرب السفير العراقي، عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، إضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يعزز من رغبته في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.