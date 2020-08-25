الشرطة النمساوية تغلق أحد أحياء العاصمة فيينا بسبب بلاغ عن قنبلة

أغلقت الشرطة النمساوية اليوم الحي الثاني في فيينا بسبب بلاغ عن وجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الذي يتسم بكثافة سكانية.

وذكرت مصادر في الشرطة النمساوية اليوم أن قوات الأمن طلبت من سكان الشارع التزام منازلهم لحين الانتهاء من عملية التمشيط.

ولفتت المصادر إلى تواجد قوات الأمن بكثافة في المنطقة، للتحقق من صحة البلاغ.. لافتة إلى أنه غير معروف المدى الزمني لفترة الإغلاق حتى الآن.