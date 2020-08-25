الشرطة النمساوية تغلق أحد أحياء العاصمة فيينا بسبب بلاغ عن قنبلة
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أ ش أ
11:56 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الشرطة النمساوية
أغلقت الشرطة النمساوية اليوم الحي الثاني في فيينا بسبب بلاغ عن وجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الذي يتسم بكثافة سكانية.
وذكرت مصادر في الشرطة النمساوية اليوم أن قوات الأمن طلبت من سكان الشارع التزام منازلهم لحين الانتهاء من عملية التمشيط.
ولفتت المصادر إلى تواجد قوات الأمن بكثافة في المنطقة، للتحقق من صحة البلاغ.. لافتة إلى أنه غير معروف المدى الزمني لفترة الإغلاق حتى الآن.