عقوبات رادعة للمخالفين في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس والغرامة 40 ألف

في الوقت الذى تتواصل المناقشات تحت قبة البرلمان لاقرار قانون المرور الجديد ومواده كشف مصدر مطلع أن القانون الجديد شمل عدد من العقوبات الرادعة لمخالفات القيادة والترخيص واهمال وسائل الامان خلال القيادة وحسب المصدر فان القانون الجديد يهدف من خلال التعديلات التى تم ادخالها على المواد القديمة واضافة مواد جديدة تحقيق الردع في مخالفات القيادة واهمال وسائل الأمان ما يساهم في تقليل الحوادث وابالتالى انخفاض عدد المصابين والوفيات بالاضافة الى ضبط المنظومة المرورية ككل.وتشمل مواد القانون والمناقشات الدائرة حولها عن عدد من العقوبات للمخالفين والتى تم اضافتها للمادة 74 بالفقرة 2 حيث جاءت بالنص على توقيع عقوبة على المخالفين لرخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.وفى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالحكما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد، واشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف. ..كما اشتملت التعديلات على تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.وفيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية واشتراطاتها فقد جاء بالقانون توقيع عقوبة على السائق المخالف و لا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه وتواصل اللجان المعنية في مجلس النواب مناقشة واد القانون حاليا تمهيدا لأقراره بعد التوافق على كافة المواد الواردة به