المتحف البريطاني يزيل تمثال مؤسّسه بسبب العبودية

ذكرت وسائل إعلام أنّ المتحف البريطاني بلندن، أزال تمثال أحد أهم المساهمين في تأسيسه، هانز سلون، لأسباب تتعلق بماضي سلون المرتبط بـ"امتلاك العبيد".

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإنّ تمثال سلون الذي أزيل من مكانه الأساسي في المتحف سيعرض لاحقا بجانب قطع أثرية أخرى مرتبط تاريخها بتاريخ "الأمور المتعلقة بالعبودية في بريطانيا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتعتبر المجموعة الضخمة من المعروضات التي يصل عددها إلى 71 ألف معروضة، التي اشتراها سلون سابقا بمثابة حجر الأساس في تشكيل مقتنيات المتحف البريطاني.