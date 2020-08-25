"الزراعة" تنفذ تدريبيا عن الاتجاهات الحديثة لمكافحة أمراض المحاصيل

نفذ معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، برنامجًا تدريبيًا بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية"، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 30 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنَّ ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث أمراض النباتات، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنَّ البرنامج تضمن عددًا من الموضوعات يأتي على رأسها: الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلًا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات في مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات.

وأشار إلى أنَّ البرنامج تضمن أيضًا التربية لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات، مضيفًا أنَّ البرنامج استهدف تدريب عدد 30 متدربًا من الفنيين الزراعين وأخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى أنَّه تمّ مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمجابهه فيروس كورونا.