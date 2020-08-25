تأجيل محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان" لـ15 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في قضية "كتائب حلوان"، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لاستكمال المرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، والمتهمون من الأول حتى الـ31، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وتولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب إحدى وسائلها في تحقيق أغراضها.