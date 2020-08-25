خطأ طبي يصيب شابا بمرض الفيل.. "زكي": 7 سنوات معاناة

"زاد وزن إحدى رجليه حتى وصل إلى 100 كيلو"، معاناة يعيشها الشاب "زكي ممدوح أبو غزالة"، 39 سنة من محافظة البحيرة، بعد إصابته بمرض الفيل قبل 7 سنوات، إلى أن جرى نقله إلى مستشفى جامعة المنصورة بالدقهلية، لإجراء جراحة لإعادة رجله إلي حجمها الطبيعى.

بدأت معاناة "زكي" عندما أصيب في ساقه، فارتفعت درجة حرارته، وتم حجزه بمستشفى الحميات، وقرر أحد الأطباء إجراء عملية جراحية له بعيادته الخاصة في الإسكندرية، وخلال العملية تم استئصال الغدد الليمفاوية، ليدخل بعدها الشاب في معاناة جديدة، حيث بدأت ساقه في التضخم.

"الدكتور قال لي رجلي مملحة ومحتاجة عملية، فشال لي الغدد الليمفاوية"، هكذا يحكي "زكي" مأساته لـ"الوطن"، قائلاً: "منذ حوالي 7 سنوات، بدأت في رحلات العلاج، وجلسات العلاج الطبيعي، وكانت الجلسة الواحدة تتكلف 180 جنيهاً، وأصبحت قعيداً لا أقدر على العمل، وتوقفت عن الذهاب إلى عملي في أحد مصانع الطوب، وانقطع مصدر رزقي".

وأضاف "زكي"، من داخل مستشفى جامعة المنصورة، أن "الدولة عملت لي ولزوجتي برنامج تكافل وكرامة، ولكنه لا يكفي لمصاريف العلاج"، مشيراً إلى أن لديه 3 أطفال، لا يمكنه تدبير احتياجاتهم من المأكل والملبس، مما اضطره إلى مد يديه ليسأل الناس.

وتابع بقوله: "أنا بأموت كل يوم، مش عارف أصرف على عيالي، ومش عارف أعمل أيه"، مناشداً الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لإنقاذه من الوضع الصعب الذي يعيشه مع أسرته، وعدم قدرته على تلبية احتياجات أطفاله.

وأكد "زكي" أن الأطباء بمستشفى جامعة المنصورة "في قمة الأخلاق، وهذا يعطيني الأمل، والممرضات هنا يقولون لي أنت جئت في المكان الصح، وأنا راضي بقضاء ربنا، ولكن ما يصعب علي هما أطفالي".

ومن جانبه، قال الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب المنصورة، إن المريض يعاني من ورم ليمفاوي، أو ما يسمى "رجل الفيل"، وهذا سببه انسداد في الأوعية الليمفاوية، ونتج عنها تورم، ويصل وزن الساق إلى أكثر من 70 كيلوجراما.

وأكد سليمان لـ"الوطن" أن حالة زكي من الحالات الصعبة، وأهم جزء في العملية هو تحضير المريض، وتحتاج لحوالي أسبوعين، مشيراً إلى أن العائق هو السمنة المفرطة، حيث يقترب وزنه من 180 كيلو، وهذا يشكل خطورة على حياته أثناء التخدير وأثناء الإفاقة.

كما أشار إلى أن عدداً من الحالات تأتى إلى مستشفى جامعة المنصورة من محافظات أخرى، مستوطن فيها مرض الفيل، مثل الشرقية وكفر الشيخ والجيزة.