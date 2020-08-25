تطوير البرنامج الحواري اليومي على قناة "أون"

صرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأنَّ مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي وافق على خطة التطوير للبرنامج الحواري الرئيسي في قناة "أون"، والتي عرضها ألبرت شفيق رئيس القناة.

وأفاد "صالح" بأنَّ برنامج "كل يوم" والذي استمر على مدى 4 سنوات سيتوقف خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أنَّه تجرى عمليات تحديث في الاستديوهات والديكورات استعدادًا لبرنامج مميز جديد؛ سيتم إعلان تفاصيله بمجرد الانتهاء من استكمالها.