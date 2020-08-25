أعضاء "الدستورية السورية بجنيف" في الحجر الصحي لظهور 4 إصابات بكورونا

أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، اليوم، أنّ جميع أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي انعقدت أمس الاثنين في جنيف، يخضعون للحجر الصحي، بعد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى المشاركين في الجلسة.

وجاء في بيان صادر عن البحرة: "للأسف وبحسب نتائج اليوم لاختبار فيروس كورونا المستجد، تم تسجيل 4 حالات إصابة بكوفيد-19 بين أعضاء اللجنة الدستورية، ما استدعى تعليق اجتماعات المجلس الدستوري والحجر الصحي على جميع أعضاء اللجنة في غرفهم الفندقية لمدة من يومين إلى 10 أيام وفقًا لتعليمات الخدمة الطبية في جنيف"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وخلال هذه الفترة سيتواصل العمل مع هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية "من خلال أدوات الاتصال الافتراضية".

وقال هادي البحرة إنّ الخيارات الممكنة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ستكون موضوع المناقشة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بوباء كوفيد-19، بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.

وذكر مكتب بيدرسن في بيان: "إثر اجتماع أول بناء، تم تعليق الجلسة الثالثة للجنة الدستورية حاليا".

وبخصوص مصير المحادثات، اكتفت الأمم المتحدة بالقول إنّه سيتم إصدار إعلان في الوقت المناسب.

وكانت اللجنة الدستورية السورية استأنفت عملها أمس الاثنين بعد توقف دام 9 أشهر.