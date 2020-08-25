"بنك ناصر": 395 ألف مستحق للنفقة بأحكام قضائية

قال هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة، ببنك ناصر الإجتماعى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم صرف 67 مليون جنيه شهريا كنفقة للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنفقة، أنه تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 19/20، مؤكدا أن الصرف يتم من خلال البنك.

وحدد البنك على موقعه الرسمي شروط وقواعد الخدمة كالتالي:

1- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث.

2- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم.

3- الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

5- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

6- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.