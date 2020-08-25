يسرائيل هيوم: بومبيو يخطط لعقد مؤتمر سلام إقليمي.. ومصر لم ترد بعد

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أنّ الجولة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المنطقة، تهدف لمحاولة تشكيل إجماع من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر سلام إقليمي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لما نقلته "يسرائيل هيوم"، عن دبلوماسي إماراتي كبير منخرط في اتصالات بومبيو مع حكام دول عربية وخليجية، فإنّه إضافة لإسرائيل والإمارات، تلقى الأمريكيون وعدًا من حيث المبدأ من دول أخرى في المنطقة بأنّهم سيرسلون ممثلين كبارًا إلى المؤتمر، ومن بين الدول التي استجابت بشكل إيجابي البحرين وعمان والمغرب والسودان وتشاد.

ووفقًا للدبلوماسي الإسرائيلي، فقبل وصول وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جرى إرسال رسائل لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، مفادها بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستكون سعيدة إذا قبل الفلسطينيون الدعوة للمشاركة في المؤتمر الإقليمي، وبحسب الصحيفة أضاف بومبيو أنّه مستعد للحضور لمكتب أبو مازن برام الله وتوجيه الدعوة إليه شخصيًا لحضور القمة"، لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، إلا أنّ أبومازن رفض بشكل قاطع الرسائل التي نقلت إليهم، وأعلنوا أنّ بومبيو غير مرحب به في رام الله.