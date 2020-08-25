الأورمان تنفذ 185 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية بأسوان

نفذت جمعية الأورمان 185 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأوضح فؤاد، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظة أسوان (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة).

وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيجري الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

ونجحت الجمعية حتى الآن في إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.