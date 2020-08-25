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محافظة القاهرة: فتح جميع الحدائق والمتنزهات بتدابير احترازية ضد كورونا

كتب:

الوطن
06:26 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

قررت محافظة القاهرة، فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة أمام الزائرين، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، مع الالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المحافظة في بيان، استمرار أعمال التعقيم والتطهير، وعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، بالإضافة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات، والكشف عليهم من خلال كواشف الحرارة لقياس درجة الحرارة.

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