التضامن تفند أكاذيب "الجزيرة" عن يتيم الإسماعيلية: وفرنا له شقة ووظيفة

قالت الإعلامية عزة مصطفى إنه في الآونة الأخيرة انتشر فيديو نشره شاب يتيم يُدعى أسامة سعد، على صفحته الشخصية بالسوشيال ميديا، استغاث فيه بالرئيس عبدالفتاح السيسي كونه أبا لكل مصري، حيث طلب أسامة من السيسي إنقاذه من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية.

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامجها "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مديرة التضامن الاجتماعي طالبت أسامة بمغادرة دار الأيتام منذ ثلاثة أشهر ورفضت عودته إليها، مؤكدة أن الشاب يرغب في الرجوع إلى الدار كونه تربى فيها والتحق بهذه الدار بعد وفاة والده مباشرة.

وأشارت الإعلامية إلى أن قناة الجزيرة القطرية استخدمت مقطع الفيديو الذي نشره الشاب اليتيم، وكالعادة وليس الأمر بجديد على "الجزيرة"، ظلت تُردد بأن مصر تُشرد الأيتام، وتعمل على نشر الأكاذيب عن مصر، وهذا ما ذكره الشاب أيضًا في كلامه بالفيديو، موضحة أن الجزيرة تبحث عن شيء كي تؤكد أنها قناة كاذبة.

وطالبت مصطفى وزارة التضامن الاجتماعي بخروج مسؤول للرد على الشاب اليتيم وتوضيح الأمور للرأي العام، فالفيديوهات التي تُنشر على السوشيال ميديا كثيرة، والرد يجب أن يكون سريعًا حتى لا يتم إعطاء فرصة أن المسائل تأخذ بُعدا غير صحيح.

فيما تحدث الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن أسامة، فقال "أسامة واحد من ولادنا وأعرفه منذ 3 أعوام وعارف قصته ومشاكله"، مؤكدًا أن الشاب اليتيم يبلغ من العمر 19 عامًا، وهذا يُعني أنه بلغ سن الخروج من دور رعاية الأيتام التي يسعى للعودة لها مجددًا وسط الأطفال بالمخالفة للقانون.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت له شقة في الإسكندرية بناء على رغبته كما تم توفير فرصة عمل له في مصنع ألبان بناء على رغبته أيضا، مؤكدًا أن أسامة سعد عانى من مشاكل مع زملائه منذ 2015 وتم إلحاقه بمركز تأهيل نفسي في بني سويف ولم يكن منتظما في الدراسة بالشكل الكافي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن أسامة تم نقله بين أكثر من دور أيتام بناء على رغبته ومرحلته العمرية في كل وقت، مؤكدا أن عقد الإيجار للشقة التي تم تسليمها لها، خاص بأسامة ومسجل باسمه حتى الآن.