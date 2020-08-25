18 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد في التجديد النصفي لـ"بيطريين كفر الشيخ"

أنهت مديرية الطب البيطري في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين، وذلك بمقر المديرية.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، لاختيار 5 مرشحين على منصب النقيب العام، و4 أعضاء فوق وتحت 15 عامًا، بواقع عضوين في كل مرحلة منهما، فيما يتنافس على المقاعد الخمس 18 مرشحًا.

ويتنافس على مقعد النقيب للنقابة الفرعية في كفرالشيخ 5 مرشحين، هم أحمد عبدالوهاب مسعود، وعبدالستار عبدالسلام محمد شعوط وشهرته عبد الستار شعوط، وعلاء إبراهيم عوض البنا وشهرته علاء البنا، ومحمد عبدالمغني محمود محمد غرابة وشهرته محمد غرابة، ونشأت عبدالباري مصطفى علوان.

ويتنافس على مقعدي عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عامًا، 6 مرشحين، هم أبو العباس عبدالمجيد حفني حامد، وشهرته أبو العباس، وأيمن عوض محمود الشرقاوي، وشهرته أيمن الشرقاوي، ورشا نبيه إبراهيم شرف الدين، وشهرتها رشا نبيه، وسمية علي عباس العوضي، وشهرتها سمية العوضي، ومجدي كامل عبدالله ناشد، وشهرته مجدي كامل، وهبة سمير حلمي فايد، وشهرتها هبة سمير.

أما بالنسبة للعضوية تحت 15 عامًا، فيتنافس على مقعديها 7 مرشحين، هم الصاوي عبدالعاطي محمد محمود، وشهرته الصاوي حرب، وأميرة عبدالوهاب أحمد محمد، وشهرتها أميرة عبدالوهاب راشد، ودينا رحب بسيوني عطيان، وشهرتها دينا رجب، ومحمد الشحات عبدالفتاح محمد، وشهرته محمد الشحات، ومحمد رضا حسين محمد سعيد، وشهرته محمد رضا، ومحمد عبدالله علي سعد، وشهرته محمد عبد الله، ومحمود السيد بسيوني غنيم، وشهرته محمود غنيم.