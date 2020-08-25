"مواد البناء": استقرار أسعار حديد التسليح والأسمنت

سجلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرار سعري قبيل إعلان الشركات عن الأسعار الجديدة بداية من الشهر المقبل، وتحدد أسعار حديد التسليح حسب الخامة بمتوسط أسعار تتراوح مابين 9400 و9750 للمستهلك مقابل ويباع طن الاسمنت بأسعار تتراوح مابين 710 لـ880 جنيها.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استقرار الاسعار الى ان زيادة الركود وتراجع الطلب.

وأشار إلى أن هناك 80% تراجعًا مبيعات مواد البناء نتيجة توقف أعمال البناء وشراء العقارات والاحتفاظ بالسيولة لقطاع كبير من المواطنين وخاصة العاملين بالخارج وعدم عودة البعض تسبب فى هذا التراجع ويعد هذا الموسم مضروب، حيث تنتعش سوق مواد البناء شهور الصيف، لافتا إلى أن احتفاظ المواطنين بالسيولة شكل سببا آخرا في تأثر القطاع سلبياً.

ولفت إلى وجود حالة ضبابية بالسوق المحلية ولايمكن التكهن بالأسعار الجديدة، وقال إن توقف تصاريح البناء أصاب السوق العقارى بالشلل التام فيما يتعلق بالتسويق العقارى.