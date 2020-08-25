محطم رقم قياسي بـ"جينيس": لم أتوقف عن التمرين أثناء جائحة كورونا

قال الطالب محمد رأفت عبدالفتاح، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، إن الطلبة بالجامعة لديهم حماس زائد للوصول للعالمية بمحافظة الوادي الجديد، ويسعون دائما لتحطيم الأرقام القياسية التي حققها أشخاص قبلهم في موسوعة "جينيس".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه نجح في تحطيم رقم قياسي جديد لتمرين "الاسكواد" أثناء حملة لشنطة على ظهره بها أوزان تصل لـ20 كيلو، موضحا أن أحد أصدقائه والذي حطم 3 أرقام قياسية من قبل هو الذي ساعده في تحطيم رقم قياسي جديد له في موسوعة "جينيس".

وأكد أنه نجح في تحقيق ذلك الرقم القياسي الجديد نظرا لتشجيع نفسه بنفسه، حيث أنه لم يتوقف عن التمرين حتى في أيام فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ساعدته عليه والدته.