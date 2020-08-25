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محمود مسلم

العثور على 3 جثث مذبوحة داخل منزل في ظروف غامضة بالبحيرة

كتب:

الوطن
10:04 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

عثر أهالي منشية النصر، بمدينة كفرالدوار بالبحيرة، منذ قليل، على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.

وانتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وجار التحري عن ملابسات الواقعة.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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