إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس تخليدا لذكراهم بكفر الشيخ  

قرر محافظ كفرالشيخ، اطلاق أربعة أسماء من الشهداء على عدد من المدارس، وذلك تخليدًا لذكراهم، بعدما ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن الوطن.

وأُطلق اسم الشهيد محمد ناصر إسماعيل محمد الرشيدي، على مدرسة دسوق الإعدادية بنات بشارع المدارس، والعريف مجند شهيد عبدالرحمن أحمد محمود، على مدرسة الثابت الابتدائية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو ريا بمركز الرياض، ومحمد مصطفى الرفاعي على مدرسة كوبري الزاوية للتعليم الأساسي التابعة للوحدة المحلية لقرية أم سن بمركز الرياض، والجندي مجند شهيد كامل عبد المقصود عمر على مدرسة العجوزين الثانوية المشتركة بمركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بالديوان العام، في دورته الخامسة، بأمانة سر اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتيرالعام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات المهمة.