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أسماء ضحايا مذبحة حي منشية النصر بكفر الدوار

كتب:

أحمد حفني
10:16 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

شهد حي منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، جريمة قتل بشعة، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع.م"، 23 سنة، و"على ا.م"، 3 سنوات، و"محمد ا.م"، 3 سنوات، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر، فيما جارٍ البحث عن الزوج لمعرفة مرتكب الجريمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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