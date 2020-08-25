مصرع فني وإصابة آخر أثناء صيانة مصعد مستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ  

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، أثناء إجراء صيانة لمصعد مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونُقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام والمصاب إلى نفس المستشفى.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من إدارة مستشفى سيدي غازى المركزي، يفيد بوفاة على الرفاعي، فني الصيانة بالمستشفى وإصابة شخص آخر ، خلال إجراء عملية صيانة لمصعد المستشفى "الأسانسير"، وجرى نقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ العام، وإسعاف المصاب داخل سيدي غازى وتحويله الى العام.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، وتبين سقوط الفنييّن خلال إجرائهما عملية صيانة للمصعد، وتوفى أحدهما فور سقوطه، وجرى تقديم بعض الإسعافات لزميله وتحويله لمستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.