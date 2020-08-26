جوري بكر تعلن انضمامها لأسرة مسلسل "لؤلؤ"

كشفت الفنانة جوري بكر عن انضمامها لفريق عمل مسلسل لؤلؤ مع مي عمر وأحمد زاهر، الذي من المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها فيه اليوم.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز ومحمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام، ومن المنتظر عرضه خارج السباق الرمضاني وهو من نوعية الأعمال الـ 40 حلقة.

ويشارك في البطولة: نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم سلوى عثمان، إدوارد وملك زاهر.

وشاركت جوري مؤخرا فى مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان والفنانة نور.