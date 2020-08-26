"الصحة": لقاح كورونا سيكون موجود في مصر خلال 6 أشهر على الأكثر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك خطوات جادة تتخذها الحكومة المصرية من خلال وزارة الصحة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سواء بانتاج اللقاح أو تصنيعه أو شراء حصتها من خلال التواصل مع التحالف الدولي للتطعيمات، موضحًا أن هذا التحالف وعد بتوفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن وعد التحالف الدولي للقاحات والتطعيمات بتوفير 20% من احتياجات مصر من لقاح كورونا جاء بعد مفاوضات كبيرة جدًا وطويلة للغاية من جانب الحكومة المصرية، موضحًا في الوقت ذاته أنه يتم التواصل مع 5 جهات أخرى عالمية من أجل توفير أول لقاح يتم اصداره.

"الصحة": الحكومة المصرية "بتجري" عشان توفر لقاحات كورونا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية مستمرة في البحث عن لقاح كورونا بخطوات سريعة جدا وجادة للغاية، وتسير في طريق توفير اللقاح أو التطعيم لشعب مصر، مؤكدًا أن عملية انتاج اللقاح الصيني في مصر يتوقف على الاجراءات، فمصر لا تتأخر في مثل هذه الأمور، "بالعكس إحنا بنجري"، موضحًا انه بمجرد توقيع الاتفاقية مع الصين الشهر المقبل سيتم الانتاج.

وأكد مجاهد، أنه إذا كانت هناك جهات دولية أخرى انتهت من المرحلة الثالثة السريرية الخاصة بلقاح كورونا، سيتم الحصول عليه فورًا، فمصر تشارك مع جهات عديدة في التجارب السريرية على لقاح كورونا، "أي لقاح هيكون جاهز مصر ستحصل على حصتها فيه فورًا"، موضحًا أن الشراكة بين مصر والصين في مسألة انتاج اللقاح الخاص بكورورنا به دراسات عديدة وتم دراسته بشكل تفصيلي.

"الصحة": جاهزون لانتاج لقاح كورونا الصحيني.. عندنا خطوط انتاج كافية

وتابع: " إحنا جاهزين وعندنا خطوط تكفي، وجاري نقل التكنولجيا من الصين للمصانع الخاصة بانتاج هذا اللقاح في مصر والاطمئنان على خطوط الانتاج، و فور بداية الانتاج على طول هنقدر ننتهي ونلبي احتياجات الشعب المصري، يعني لو مثلا الاتفاقية بين وزيرة الصحة مع الجانب الصيني هتبقى في أول 9 أو نصف 9 القادم، ممكن نأخذ حوالي 5 شهور ويكون عندنا لقاح، 6 شهور على الأقل ونكون أنتجنا اللقاح".

وعن قرار الحكومة المصرية بمنع دخول أيًا من القادمين للبلاد دون حصوله على شهادة "بي سي ار" تثبت خلوه من فيروس كورونا، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذا القرار اتخذته الحكومة حفاظًا على الاجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من خلو القادمين من الخارج من وباء كورونا، وكذلك حفاظًا على الوضع التي وصلت له مصر ، فهناك عودة للحياة الطبيعية، وهناك أجراءات فتح تتم.

الصحة تناشد المواطنين: اتباع الاجراءات الإحترازية يُحافظ على دخلك

وناشد "مجاهد"، المواطنين بالحفاظ على الاجراءات الاحترازية والوقائية، حيث ان التزام كل مواطن بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيحافظ بذلك على دخله واستمرارية العمل وبالتالي يُحقق التوازن في عجلة الاقتصاد مع الاجراءات الاحترازية، دي أحد الاجراءات التي قد تؤثر على السياحة بشكل كبير، ولكن نتخذ بعض الاجراءات للحفاظ على الشعب المصري".