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صور.. نقل جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار إلى المستشفى المركزي

كتب:

أحمد حفنى
01:03 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
انهيار وبكاء أثناء نقل الضحايا

انهيار وبكاء أثناء نقل الضحايا

سادت حالة من الحزن بين أهالي ضحايا مذبحة منشية النصر بكفر الدوار، التى راح ضحيتها أم في العقد الثاني من عمرها، وطفليها التوأم 3 سنوات، بعدما أقدم مجهول على ذبحهم، أثناء وجودهم بمنزلهم بالمنطقة المذكورة.

حالة من الصراخ والانهيار، تملكت من أهل الضحية، أثناء نقل جثامين الضحايا، إلى مشرحة المستشفى المركزي، عقب معاينة النيابة العامة، وفريق البحث الجنائي موقع الحادث، في الوقت الذى فرض فيه ضباط الشرطة، كردون أمني حول مسرح الجريمة.

وشهد حي منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس، جريمة قتل بشعة، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع.م"، 23 سنة، و"على ا.م"، 3 سنوات، و"محمد ا.م"، 3 سنوات، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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