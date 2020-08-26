"الصحة" تحذر المواطنين: لا تضطرونا لاتخاذ أي قرارات إغلاق مرة أخرى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التفاوت في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، أمر طبيعي، كون التفاوت بسيط، فبعض الأيام ترتفع الأصابات عن رقم 100، وأحيانًا أخرى تقل عن 100، موضحًا أن هناك انخفاض مستمر في الأعداد، حتى وإن كان هناك ارتفاع بسيط، ونعود للانخفاض مرة أخرى.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الفيصل في الأمر هو حرص المواطن على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون فيها على الإطلاق، وهذا سيفرق كثيرًا حتى لا نضطر لاتخاذ أي قرارات اغلاق مرة أخرى، أو إجراءات شديدة من شأنها تهديد مصادر الدخل.

"الصحة" للمواطنين: كل ما نقرب من "صفر إصابات" شددوا إجراءات الوقاية أكثر

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه حال اتخاذ إجراءات مشددة، مرة أخرى قد تهدد المصانع والشركات، فحال حرص كل مواطن على اتباع اجراءات الوقاية بشكل صحيح لن نعود للوراء مرة أخرى، موضحًا أن مصر الآن في فترة ترقب وحذر، ولا يصح أن نتخلى عن الاجراءات بحجة أننا قاربنا على الوصول لـ"صفر إصابات".

وتابع: "كلما اقتربنا من الوصول لصفر إصابات، كلما نشدد من الاجراءات الوقائية عشان احنا في فترة الترقب وحذر، وهذه الفترة ستستمر حتى لو وصلنا إلى صفر إصابات حتى لا تزيد الأعداد مرة أخرى"، كما تحدث عن حال المستشفيات في مصر في ظل انخفاض إصابات كورونا، فذكر أن المستشفيات بفضل الله جاهزة وعلى درجة كبيرة من الاستعداد، سواء مستشفيات العزل أو مستشفيات وزارة الصحة.

متحدث "الصحة": اقتصار مستشفيات العزل في مصر على "الحميات والصدر"

وأوضح أن هناك 20 مستشفى عزل منفصلة من أجل تحويل لها من يُشبه بإصابته بكورونا ويحتاج إلى مستشفى، أما باقي مستشفيات وزارة الصحة الباقية تستقبل الحالات المرضية العادية وكذلك المشتبهين في إصابتهم بفيروس كورونا، ويتم عزل المرضى المصابين بكورونا منزليًا لأصحاب الحالات البسيطة، ونقل من يحتاج إلى رعاية إلى تلك المستشفيات.

وأشار إلى أنه ليس هناك حاجة من جعل مستشفيات وزارة الصحة كافة مخصصة لعزل مصابي كورونا، كون الأعداد في انخفاض دائم، فتم اقتصار عزل كورونا على مستشفيات الصدر والحميات فقط والبالغ عددها 20 مستشفى، وباقي المستشفيات تقدم كافة الخدمات لكافة المرضى، كما تم عودة عمل المبادرات الرئاسية التي توقفت أثناء كورونا.

"الصحة": مبادرات السيسي المتوقفة توقفت بسبب كورونا وعادت مرة أخرى

وأردف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق عدة مبادرات صحية ولكنها توقفت أثناء جائحة كورونا مثل مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ومن هنا ناشد المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة كبار السن والحوامل بالتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادات متنقلة من أجل الاطمئنان على نفسه.

وتابع: " لما تقوي مناعتك ده مهم جدا لعدم تعرضك للاصابة بفيروس كورونا، فيه كمان مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، ومبادرة لانهاء قوائم الانتظار وعدم تراكم قوائم اخرى، اي حد عنده جراحة يسجل في قوائم الانتظار، أي حد يتابع مرض مزمن يتوجه لأقرب مكان له، حافظ على نفسك عشان تحافظ على من حولك".