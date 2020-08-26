انطلاق انتخابات التجديد النصفي للبيطريين تحت إشراف قضائي اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا "القاهرة، الجيزة، قنا"، على أن يتم فتح باب اللجان الانتخابية، من الساعة العاشرة صباحا، حتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن عمليات التصويت بكل المحافظات، ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.

وأشار ضيف، إلى أنه سيتم السماح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه، أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.

وأشار وكيل النقابة، إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019، من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة.

ولفت إلى أنه تم إصدار توصيات لكل اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كل المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.

جديربالذكر، أن انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، تجرى بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناء على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة بتاريخ 6 يناير 2020، وبناء على تصديق مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2020.